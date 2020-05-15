Оставленный медиками у подъезда пенсионер с коронавирусом умер в Москве

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пожилой житель Москвы Евгений Печурин умер в реанимации после повторной госпитализации. Об этом РИА Новости рассказал юрист Алексей Прянишников.

По предварительной информации, 75-летний мужчина заразился коронавирусом в начале апреле во время лечения в больнице, куда его госпитализировали с сердечным приступом. Через несколько дней его вернули домой из-за перепрофилирования меручреждения под прием инфицированных пациентов. 18 апреля с новым приступом пенсионера отправили в другую клинику. Там у него поднялась температура, тест дал положительный результат на вирус. После этого заведующая отделением позвонила его родственникам и потребовала забрать домой.

В итоге Печурин был выписан и отправлен на долечивание домой. Во время выписки он самостоятельно передвигался и не нуждался в сопровождении, утверждали в столичном департаменте здравоохранения. Медики привезли пенсионера к месту проживания и высадили на улице, не проводив до квартиры. В подъезде москвич упал в обморок, его обнаружили соседи. Его госпитализировали в третий раз в третью больницу, где он и скончался. Причина смерти пока не ясна, уточнил юрист.

Прянишников пожаловался в Следственный комитет на отказ в медицинской помощи. В заявлении он просит дать правовую оценку действиям горбольницы, чьи сотрудники оставили пенсионера у подъезда.