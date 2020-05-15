Отобрали из сотни. В США представили прототипы вакцины от COVID-19

Влада Некрасова

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что американские эксперты сумели отобрать 14 вариантов возможных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в пятницу РИА Новости.

"Эксперты в органах власти сотрудничали в оценке около 100 вариантов потенциальных вакцин со всего мира. Они выбрали 14, которые, по их мнению, наиболее перспективны. И они работают над тем, чтобы уменьшить этот список", – сказал Трамп.

Американский лидер пояснил, что в стране надеются получить вакцину к концу года или даже раньше. Изготавливать их будут на территории США.

сообщало, что жертв COVID-19 в США может оказаться еще больше.