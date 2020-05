Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры

View this post on Instagram

(in english below) Lancement de la collection Ashoka Paris x Pamela Anderson. Découvrez notre nouvelle collection imaginée en collaboration avec Pamela Anderson. Fabriquée en Apple Skin et déclinée en 4 couleurs, cette collection se distingue par ses fermoirs originaux, brossés et dorés, ses messages embossés et sa doublure pop Art. Une collection détonante à l'image de son égérie. Le Pamela Pouch, présenté ici en nude, est muni d'une chaîne dorée brossée. Sur l’intérieur du rabat un message rédigé par Pamela « RÉSISTE ! Inside every beautiful person is an activist wanting to defend the planet ». La doublure « lips », dans un style Pop Art, reprend les lèvres stylisées de Pamela, ainsi que son slogan RÉSISTE!, fil conducteur de son inspiration. Comme toutes les doublures utilisées par Ashoka Paris, cette dernière est réalisée à partir de plastique de bouteilles recyclées. Toute la ligne Ashoka Paris x Pamela Anderson, a été imaginée par Pamela Anderson, Ashoka Paris et le designer David Mateo. Depuis janvier 2019, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, nous avons beaucoup échangé, une soixantaine de croquis ont été esquissés. Plus de 200 heures de travail ont été nécessaires à la création de cette collection. Le Pamela Pouch et la Pamela Box sont les deux premiers sacs de cette collection retrouvez les dès aujourd'hui en précommande sur notre site www.ashokaparis.com. Nous vous présenterons prochainement les autres sacs de cette collection capsule. Le Pamela Backpack, un sac à dos chic et élégant et le Pamela Shopping, un cabas raffiné et de grande taille. Une part des ventes de la collection ira à la Pamela Anderson Foundation. Launch of the Ashoka Paris x Pamela Anderson collection. Discover our new collection designed in collaboration with Pamela Anderson. Made in Apple Skin and available in 4 colours, this collection is distinguished by its original, brushed and golden clasps, its embossed messages and its pop art lining. An explosive collection in the image of its muse. The Pamela Pouch, presented here in nude, has a brushed gold chain. On the inside of the flap is a message written by Pamela "RESIST!....