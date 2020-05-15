Пан генерал признал «сермяжность» польской военной науки

Анастасия Иванова

Покупка Польшей американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» является серьёзной ошибкой. Такое мнение порталу Kresy.pl высказал бывший заместитель министра обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

Напомним, месяц назад министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о завершении переговоров с США по массовой закупке ПТРК «Джавелин» (60 пусковых установок и 180 ракет). Стоимость нового оборудования оценивается в 350 млн злотых.

По мнению польского отставного генерала, столь срочные покупки обусловлены политическими, а не рациональными военными решениями.

«Военные делают такие покупки только тогда, когда идёт война, чтобы пополнить запасы. Такой войны сейчас нет, следовательно, в этом нет необходимости. Покупка „Джавелинов“ ничего не даёт Польше, польской промышленности, развитию польских технологий. Наша военная наука настолько сермяжная (siermiężna), что если у нас что-то начнут изучать, то эти исследования продолжаются очень медленно, больше 30 лет. Так что нужно сделать короткую программу, которая позволит развернуть польский противотанковый комплекс», — прокомментировал Скшипчак.

ИА Newstes дополняет, что, нахваливая «Джавелины», старший научный сотрудник американского университета им. Дж. Мейсона Джеймс Хасик заявил европейским партнёрам, что система разработана специально для уничтожения «русской брони». Вместе с тем, военные эксперты перечисляют недостатки комплекса ПТРК «Джавелин» — небольшая дальность стрельбы при относительно высокой стоимости. Вот лишь некоторые комментарии интернет-пользователей:

«У „Джавелинов“ нет ни единого шанса против российских танков, оснащенных комплексами оптико-электронного противодействия. Это инфракрасные прожекторы, которые создают помехи для летящих ракет».

«Русские вертолёты уже стреляют на 6−7 км, в то время как „Джавелин“ едва покрывает 3 км».

«Эффективность „Джавелинов“ не доказана. К тому же, я сомневаюсь, что он пробьёт российскую динамическую защиту четвертого поколения „Малахит“».