Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Словения объявила о победе над эпидемией коронавирусной инфекции и снятии некоторых карантинных мер. Это первая страна в Европе, сделавшая такие заявления, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Янеза Янша.

«За последние два месяца Словения одолела эпидемию... Сегодня у нас самая лучшая эпидемиологическая картина во всей Европе», — заявил он.

Правительство будет отменять некоторые меры предосторожности: например, перестанет оказывать финансовую помощь гражданам и бизнесу по окончании мая. Жители других стран Евросоюза, приезжающие в Словению, больше не должны будут соблюдать карантин. Однако это требование еще будет касаться граждан других стран.

Любляна также настаивает на соблюдении социальной дистанции и ношении масок в общественных местах. Массовые мероприятия также запрещены. Антикарантинные меры будут действовать еще как минимум 14 дней, подчеркивают в правительстве.

Всего с начала эпидемии в Словении зафиксировали 1465 случаев заражения, 103 человека умерли.