Первый к сборке готов: Су-35 прилетят в Египет вместе с санкциями США?

Лидия Мартынова

Стали известны некоторые подробности контракта на поставку ВВС Египта российских многоцелевых истребителей Су-35. Как напоминает портал Menadefense.net со ссылкой на официальный российский сайт госзакупок, контракт между Египтом и Россией на поставку более двадцати боевых машин был заключён в марте 2018 года.

Изданию стало известно, что самолёт с серийным номером 06411, который в настоящее время собирается на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, должен быть передан Египту до конца этого года. Всего первой партией Каиру планируется поставить две машины, а полностью контракт предполагается завершить в 2023 году.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что США отговаривают Египет от закупки российских Су-35, угрожая в противном случае ввести санкции против крупнейшей арабской республики. Соединённые Штаты работают с Египтом, чтобы удержать его от заключения сделки по покупке российских боевых самолётов. При этом Вашингтон угрожает Каиру санкциями, если тот всё же пойдёт в крупной оружейной сделке с Москвой до конца. Об этом 21 ноября прошлого года на условиях анонимности британскому информагентству Reuters заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Американская администрация по-прежнему работает с египетским партнёром для удовлетворения его оборонных потребностей, заявил тогда высокопоставленный сотрудник Госдепа. «Но мы также были прозрачны с ними в том, что, если они хотят приобрести значительную российскую (боевую) платформу, это ставит их под угрозу санкций», — подчеркнул он.

За прошедшие годы Соединённые Штаты предоставили миллиарды долларов экономической и военной помощи Египту, на вооружении которого находятся американские истребители F-16. Несмотря на это, Каир подписал с Москвой соглашение на 2 миллиарда долларов о покупке истребителей-бомбардировщиков Су-35.

Соединённые Штаты могут наложить санкции на Египет в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), который нацелен на закупку американскими партнёрами военной техники у России. «Они знают это (власти Египта. — Ред.), и мы прорабатываем это вместе с ними, — сказал американский чиновник. — Это то, что мы ещё не полностью применили, и они чётко осознают, что подвергаются риску».

В Вашингтоне утверждают, что использование Су-35 и других российских систем вооружения может создать «угрозу» для способности Египта действовать совместно с военными США и других стран НАТО.

Напомним, Египет является вторым после Израиля получателем военной помощи от США, ежегодный объём которой составляет около $ 1,3 млрд.

В последнее время в схожей с Египтом ситуации оказалась Турция, союзник США по НАТО, на которую администрация Дональда Трампа продолжает оказывать мощное давление в связи с приобретением российских зенитных ракетных комплексов С-400. Одним из основных аргументов Вашингтона при отговорах Анкары сначала от закупки, а теперь от развёртывания на своей территории российских ЗРК дальнего действия является членство Турции в НАТО. В случае с Египтом данный аргумент абсолютно не актуален, но это, как можно понять, нисколько не смущает Соединённые Штаты. Оттуда продолжают откровенно запугивать своих традиционных покупателей вооружений возможными санкциями, если они будут всё больше «заглядываться» на российскую продукцию военного назначения.