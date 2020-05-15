Посольство Китая ответило на иск украинских активистов против Пекина из-за коронавируса

Вадим Карасев

Посольство Китая на Украине отреагировало на иск украинской общественной организации, поданный против Госсовета КНР в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Китайская сторона уверена, что сама является пострадавшей стороной.

Иск был подан против украинских и китайских властей. Их обвинили в бездействии на первых этапах распространения опасного агента.

"Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и – по логике – заслуживает сочувствия", – ответили в посольстве.

Китайцы напомнили, что не извлекли никакую пользу от пандемии. Также они полагают, что не принесли беду другим государствам. Дипломаты подчеркнули, что Китай первым в мире заявил о COVID-19, но пока не готов объяснить, откуда появился вирус – для этого следует проводить "серьезное научное исследование".

Как сообщал Ruposters, ранее Китай пригрозил США "болезненными контрмерами" в ответ на возможные санкции.