Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Посольство КНР отреагировало на украинский иск о коронавирусе в суде Киева

Посольство КНР отреагировало на украинский иск о коронавирусе в суде Киева

Посольство КНР отреагировало на украинский иск о коронавирусе в суде Киева

8 мая в Окружной административный суд Киева поступил иск от общественной организации «Правовое партнерство Украины», с требованием призвать к ответу украинских и китайских чиновников в связи с пандемией коронавируса.

Представляющий организацию адвокат Дмитрий Касьяненко считает, что КНР допустила распространение коронавируса, а украинские чиновники не приняли должных мер, чтобы не допустить Covid-19 в страну.

Пока судебная инстанция еще не приняла решение, открывать ли производство по данному иску. Зато посольство КНР в Киеве оказалось более оперативным и уже отреагировало на данный факт.

14 мая в опубликованном комментарии дипломатическое представительство Поднебесной отвергло обвинения в сокрытии информации об угрозе пандемии коронавируса.

«Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса Covid-19 Китай является пострадавшей страной и — по логике — заслуживает сочувствия. Мы — никоим образом не сторона, которая извлекла бы пользу от эпидемии, тем более — не сторона, которая принесла беду другим», — подчеркнул пресс-спикер дипучреждения.

Представитель также напомнил о том, что источник возникновения вируса пока не определен.

«Возложить ответственность на страну, которая первой сообщила о появлении нового вируса, — в мире нет таких прецедентов и нет такой логики. Вирус — общий враг всего человечества, а также вызов всему миру. Невозможно предугадать, а тем более — проконтролировать, когда, откуда и каким образом он вторгнется, причиняя вред всему человечеству», — сказано в сообщении.

В посольстве считают, что «предпринятые китайским народом эффективные меры по контролю и профилактике Covid-19 позволили выиграть драгоценное время для всего мира».

«В настоящее время, в условиях все еще продолжающийся эпидемии, мировому сообществу нужно не искать врагов, обвиняя и перекладывая ответственность с одних на других, а укреплять сотрудничество, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть вирус, излечить заболевших, избавить от нависшей угрозы как можно большее количество людей, вернуть все на круги своя», — сказал пресс-спикер посольства.

Отметим, что китайским дипломатам приходится реагировать на постоянные обвинения, связанные с распространением коронавируса. А тон таким обвинениям задают в США.

Как сообщало ИА Newstes, в апреле китайскому МИДу пришлось комментировать иск американского штата Миссури, в котором КНР обвинили в «запоздалом» реагировании на вспышку Covid-19 и в «дезинформации» относительно реальной эпидемиологической ситуации в китайском городе Ухань.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Новый закон". Саакашвили предложил первый акт на новой должности
"Новый закон". Саакашвили предложил первый акт на новой должности
В Кемеровской области при пожаре погибли 4 человека, двое из них — дети
В Кемеровской области при пожаре погибли 4 человека, двое из них —
Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на видеоконференции, посвященной проблемам психического здоровья
Меган Маркл и принц Гарри неожиданно появились на видеоконференции,
Сын Ирины Цывиной наплевал на сестру и незаконно завладел всем имуществом скончавшейся матери
Сын Ирины Цывиной наплевал на сестру и незаконно завладел всем
Руководители бизнеса назвали сроки восстановления экономики России
Руководители бизнеса назвали сроки восстановления экономики России
Психосоматика: мифы и реальность
Психосоматика: мифы и реальность
Оставленный медиками у подъезда пенсионер с коронавирусом умер в Москве
Оставленный медиками у подъезда пенсионер с коронавирусом умер в
Посольство КНР отреагировало на украинский иск о коронавирусе в суде Киева
Посольство КНР отреагировало на украинский иск о коронавирусе в суде
Энерговредители: уберите эти растения из дома, чтобы избавиться от бед, неудачи и безденежья
Энерговредители: уберите эти растения из дома, чтобы избавиться
Forbes предрек появление первого в мире триллионера
Forbes предрек появление первого в мире триллионера
Жителям НАО сохранят льготы и экономические гарантии
Жителям НАО сохранят льготы и экономические гарантии
Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»
Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Еще по теме

Посольство Китая ответило на иск украинских активистов против Пекина из-за коронавируса
Посольство Украины отреагировало на выступление патриарха Кирилла в Болгарии
Огуль: при пандемии надо особенно жёстко бороться с фейками о коронавирусе
КНР не допустила ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса