Посольство КНР отреагировало на украинский иск о коронавирусе в суде Киева
8 мая в Окружной административный суд Киева поступил иск от общественной организации «Правовое партнерство Украины», с требованием призвать к ответу украинских и китайских чиновников в связи с пандемией коронавируса.
Представляющий организацию адвокат Дмитрий Касьяненко считает, что КНР допустила распространение коронавируса, а украинские чиновники не приняли должных мер, чтобы не допустить Covid-19 в страну.
Пока судебная инстанция еще не приняла решение, открывать ли производство по данному иску. Зато посольство КНР в Киеве оказалось более оперативным и уже отреагировало на данный факт.
14 мая в опубликованном комментарии дипломатическое представительство Поднебесной отвергло обвинения в сокрытии информации об угрозе пандемии коронавируса.
Представитель также напомнил о том, что источник возникновения вируса пока не определен.
В посольстве считают, что «предпринятые китайским народом эффективные меры по контролю и профилактике Covid-19 позволили выиграть драгоценное время для всего мира».
Отметим, что китайским дипломатам приходится реагировать на постоянные обвинения, связанные с распространением коронавируса. А тон таким обвинениям задают в США.
Как сообщало ИА Newstes, в апреле китайскому МИДу пришлось комментировать иск американского штата Миссури, в котором КНР обвинили в «запоздалом» реагировании на вспышку Covid-19 и в «дезинформации» относительно реальной эпидемиологической ситуации в китайском городе Ухань.