Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

Влада Некрасова

. Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. Об этом он написал в фейсбуке.

Текст документа, который подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ, приводит журнал DOXA. Авторы письма требуют создать в университете механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководства филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".

"Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными", — отметил Князев.

Он подчеркнул, что никогда не пользовался своим служебным положением для "принуждения к чему-либо".





"Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла. <…> Мне очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения", — заявил профессор.

Князев заключил, что его будущее пребывание в университете в нынешней роли невозможно, однако он намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей.

отметила, что ничего не знает про обращение студентов, однако и о случаях домогательства не слышала. Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова сообщила, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют.