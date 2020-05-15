Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
. Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. Об этом он написал в фейсбуке.

Текст документа, который подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ, приводит журнал DOXA. Авторы письма требуют создать в университете механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководства филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".

"Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными", — отметил Князев.

Он подчеркнул, что никогда не пользовался своим служебным положением для "принуждения к чему-либо".


"Я понимаю, что некоторые мои высказывания могли быть интерпретированы таким образом, каким они сейчас интерпретируются, хотя и не содержали этого смысла. <…> Мне очень жаль, если мои поступки все же привели к тому, что кто-то от них пострадал. Я искренне сожалею и приношу свои извинения", — заявил профессор.

Князев заключил, что его будущее пребывание в университете в нынешней роли невозможно, однако он намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей.


отметила, что ничего не знает про обращение студентов, однако и о случаях домогательства не слышала. Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова сообщила, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн
"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн
Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторно
Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторно
6 Знаков Зодиака, которые разбогатеют этим летом
6 Знаков Зодиака, которые разбогатеют этим летом
Звезду фильма «А зори здесь тихие» обокрали перед смертью
Звезду фильма «А зори здесь тихие» обокрали перед смертью
Использовать маски на улицах Москвы сейчас необязательно, уточнил Собянин
Использовать маски на улицах Москвы сейчас необязательно, уточнил
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко озвучила имя дочери
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко озвучила имя
Посольство Китая ответило на иск украинских активистов против Пекина из-за коронавируса
Посольство Китая ответило на иск украинских активистов против Пекина
Богатство россиянок и женщин других стран сравнили
Богатство россиянок и женщин других стран сравнили
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам
Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли
Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Еще по теме

Математик и лингвист Владимир Успенский скончался в российской столице
КемГУ назначил новое руководство истфака после скандала с голыми студентами
Обаму призвали рассекретить данные о якобы влиянии России на выборы в США
Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке