Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Профессор РАН: «Муж Заворотнюк к нам приезжал, у них сейчас ремиссия наметилась»

Профессор РАН: «Муж Заворотнюк к нам приезжал, у них сейчас ремиссия наметилась»

Профессор РАН: «Муж Заворотнюк к нам приезжал, у них сейчас ремиссия наметилась»
Накануне на совещании по развитию генетических технологий в России был представлен новый метод лечения рака на последних, терминальных стадиях. Ученые предлагают использовать в борьбе с неизлечимыми заболеваниями — вирусы.

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков сообщил журналистам, что о революционном методе уже знает семья Анастасии Заворотнюк. Напомним, у звезды «Моей прекрасной няни» диагностирована глиобластома — разновидность рака головного мозга. 

«Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — отметил Чумаков.

Согласно инновационным методикам, вирусы могут разрушать опухоли. Пока это доказывают лишь эксперименты, на которые добровольно соглашаются безнадежно больные пациенты. «Эффект особенно заметен, когда к нам поступают те, кому осталось жить неделю, максимум — месяц. А они живут уже по 2-3 года, у многих из них даже опухоли нет. Может быть — это ремиссия, может быть — это потом вернется. Но пока так», — говорит профессор.

У близких актрисы появился реальный шанс улучшить ее самочувствие. «Клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли — они размножаются, и мы можем их наработать сколько угодно. Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину. Мы можем взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести ей в организм, и это будет стимулировать ее противоопухолевый иммунитет. Но это в том случае, если она снова обратится. Мы никогда не рекламируем и не уговариваем больных или родственников. Люди сами должны решать — рисковать или нет», — добавил Чумаков.

О методах, которые они используют, люди обычно узнают друг от друга, так как всем желающим в институте пока помочь не могут. «Мы делаем инженерную селекцию и создаем генно-модифицированные вирусы, которые обладают усиленными противоопухолевыми свойствами. Но это пока в ограниченном масштабе», — отметил Чумаков в разговоре с «Комсомольской правдой».

Фото: Legion-Media, кадр из программы

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Россиянину пришлось оперировать себя самому из-за коронавируса
Россиянину пришлось оперировать себя самому из-за коронавируса
Переданную Путину информацию о лечении Заворотнюк объяснили
Переданную Путину информацию о лечении Заворотнюк объяснили
Иван Ургант опубликовал новую фотографию дочери Нины в ее день рождения
Иван Ургант опубликовал новую фотографию дочери Нины в ее день
В Киото нашли крепостную стену XVI века
В Киото нашли крепостную стену XVI века
Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан
Мишустин поручил подготовить документы о новых мерах поддержки граждан
В Петербурге танк скатился с трала и перегородил дорогу
В Петербурге танк скатился с трала и перегородил дорогу
Профессор РАН: «Муж Заворотнюк к нам приезжал, у них сейчас ремиссия наметилась»
Профессор РАН: «Муж Заворотнюк к нам приезжал, у них сейчас ремиссия
Китай поддержал Россию в связи с обвинениями в занижении смертности
Китай поддержал Россию в связи с обвинениями в занижении смертности
Минкультуры предлагает проводить в творческих вузах часть экзаменов очно
Минкультуры предлагает проводить в творческих вузах часть экзаменов
Кишинев и Тирасполь обвиняют друг друга в недоговороспособности
Кишинев и Тирасполь обвиняют друг друга в недоговороспособности
Опубликованы ранее неизвестные фото Стива Джобса из 2007 года
Опубликованы ранее неизвестные фото Стива Джобса из 2007 года
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Еще по теме

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Вячеслав Манучаров: «Настя Заворотнюк борется. Вдумайтесь, какое горе в семье»
СМИ: У Заворотнюк последняя стадия рака мозга, актрису сравнивают с Жанной Фриске
Продюсер «Ласкового мая» рассказал о последней стадии рака мозга у Заворотнюк