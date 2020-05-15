Профессор РАН: «Муж Заворотнюк к нам приезжал, у них сейчас ремиссия наметилась»

Лидия Мартынова

Накануне на совещании по развитию генетических технологий в России был представлен новый метод лечения рака на последних, терминальных стадиях. Ученые предлагают использовать в борьбе с неизлечимыми заболеваниями — вирусы.

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков сообщил журналистам, что о революционном методе уже знает семья Анастасии Заворотнюк. Напомним, у звезды «Моей прекрасной няни» диагностирована глиобластома — разновидность рака головного мозга.

«Вы знаете, у них сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует», — отметил Чумаков.

Согласно инновационным методикам, вирусы могут разрушать опухоли. Пока это доказывают лишь эксперименты, на которые добровольно соглашаются безнадежно больные пациенты. «Эффект особенно заметен, когда к нам поступают те, кому осталось жить неделю, максимум — месяц. А они живут уже по 2-3 года, у многих из них даже опухоли нет. Может быть — это ремиссия, может быть — это потом вернется. Но пока так», — говорит профессор.

У близких актрисы появился реальный шанс улучшить ее самочувствие. «Клетки из опухоли Анастасии Заворотнюк у нас в лаборатории хорошо пошли — они размножаются, и мы можем их наработать сколько угодно. Это хорошо еще и потому, что на основе этих клеток можно сделать вакцину. Мы можем взять эти клетки, заразить их вирусом, а потом ввести ей в организм, и это будет стимулировать ее противоопухолевый иммунитет. Но это в том случае, если она снова обратится. Мы никогда не рекламируем и не уговариваем больных или родственников. Люди сами должны решать — рисковать или нет», — добавил Чумаков.

О методах, которые они используют, люди обычно узнают друг от друга, так как всем желающим в институте пока помочь не могут. «Мы делаем инженерную селекцию и создаем генно-модифицированные вирусы, которые обладают усиленными противоопухолевыми свойствами. Но это пока в ограниченном масштабе», — отметил Чумаков в разговоре с «Комсомольской правдой».

Фото: Legion-Media, кадр из программы