Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат
Речь об Идое Лопес Рианьо, которую еще называют "Тигрицей" (Это прозвище она получила за то, что мастерски умела соблазнять мужчин, а потом убивала их.— Прим.ред.), — одной из самых жестоких и кровожадных наемниц и террористок группировки ЭТА.
"Она убила 23 человека (Рианьо совершала преступления вместе с сообщниками в период с 1984 по 1986 год. — Прим.ред.), и явно была психопатом, не имеющим ни капли сочувствия", — прокомментировал писатель.
Дженнингс подчеркнул, в сериале часто можно увидеть, как Вилланель (Джоди Комер) нравится смотреться в зеркало или рассматривать красивую дизайнерскую одежду. Рианьо, объяснил автор, в жизни такая же тщеславная.
"Однажды Идоя, которая должна была убить полицейского, не сделала этого. Она не заметила жертву, потому что была очарована витриной модного магазина и собственным отражением в ней", — привел пример писатель.
В 2017 году "Тигрицу", которой сейчас 56 лет, освободили из тюрьмы после 23-летнего срока.
Телесериал "Убивая Еву" о следователе Еве Поластри (Сандра О) и психопатичной наемной убийце Вилланель, которые устраивают охоту друг на друга, вышел в 2018 году. Всего за это время показали два сезона, а в апреле состоялась премьера третьего.