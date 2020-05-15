Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат

Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат

Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат
Британский автор Люк Дженнингс, который написал трилогию "Убивая Еву", на основе которой был снят популярный телесериал, рассказал, что на создание образа убийцы Вилланель его вдохновила история реального психопата, сообщает Independent.

Речь об Идое Лопес Рианьо, которую еще называют "Тигрицей" (Это прозвище она получила за то, что мастерски умела соблазнять мужчин, а потом убивала их.— Прим.ред.), — одной из самых жестоких и кровожадных наемниц и террористок группировки ЭТА.


"Она убила 23 человека (Рианьо совершала преступления вместе с сообщниками в период с 1984 по 1986 год. — Прим.ред.), и явно была психопатом, не имеющим ни капли сочувствия", — прокомментировал писатель.

Дженнингс подчеркнул, в сериале часто можно увидеть, как Вилланель (Джоди Комер) нравится смотреться в зеркало или рассматривать красивую дизайнерскую одежду. Рианьо, объяснил автор, в жизни такая же тщеславная.


"Однажды Идоя, которая должна была убить полицейского, не сделала этого. Она не заметила жертву, потому что была очарована витриной модного магазина и собственным отражением в ней", — привел пример писатель.

В 2017 году "Тигрицу", которой сейчас 56 лет, освободили из тюрьмы после 23-летнего срока.


Телесериал "Убивая Еву" о следователе Еве Поластри (Сандра О) и психопатичной наемной убийце Вилланель, которые устраивают охоту друг на друга, вышел в 2018 году. Всего за это время показали два сезона, а в апреле состоялась премьера третьего.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Названы сроки восстановления российской экономики
Названы сроки восстановления российской экономики
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры
Ирина Пинчук: «Если мы заработаем на шикарную свадьбу, она у нас обязательно будет»
Ирина Пинчук: «Если мы заработаем на шикарную свадьбу, она у нас
Российский инфекционист оценил вероятность исчезновения коронавируса летом
Российский инфекционист оценил вероятность исчезновения коронавируса
В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
В мире появится первый триллионер
В мире появится первый триллионер
Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат
Прообразом главной героини в "Убивая Еву" была реальная
США переложили ответственность за атаки в Афганистане с талибов на ИГ
США переложили ответственность за атаки в Афганистане с талибов на ИГ
Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса
Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавируса
Сын Людмилы Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Сын Людмилы Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»
Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса
Названа сумма потерь туротрасли России из-за коронавируса

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Еще по теме

Третий сезон "Убивая Еву" покажут раньше, чем планировалось
Киллер и икона стиля: почему все сходят с ума по нарядам Вилланель из "Убивая Еву"
Time составил рейтинг лучших сериалов года
"Чернобыль" и "Игра престолов": кто стал лауреатом премии "Эмми-2019"