Пропускной режим в Астраханской области могут отменить уже в ближайшие дни

Вадим Карасев

В правительстве Астраханской области 14 мая прошло заседание оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

Одним из рассматриваемых вопросов на заседании был вопрос о возможной отмене пропускного режима в регионе, сообщается на сайте правительства Астраханской области.

Регион пока остается в режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Однако, Игорь Бабушкин сказал, что после того, как регион получит необходимые рекомендации Роспотребнадзора, будет рассмотрен вопрос отмены пропускного режима. И это может случиться уже в самые ближайшие дни.

Глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, главный государственный санитарный врач Астраханской области Людмила Носкова подтвердила эту информацию.

Она сказала, что все предпосылки для этого в области есть, кроме того Роспотребнадзор включил астраханскую область в число регионов, где будет можно приступить к постепенной отмене ограничений.

Что будет разрешено астраханцам в первую очередь, рассказал губернатор. Игорь Бабушкин отметил, что сначала разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на улице. Откроются также магазины с небольшой торговой площадью и некоторые предприятия из сферы услуг. Но, при этом будет по-прежнему сохранено требование о соблюдении социальной дистанции.

В связи с тем, что на начальном этапе ослаблений можно будет гулять на улице, то и необходимость в продлении пропускного режима отпадет, поэтому его отменят.

Однако же Игорь Бабушкин напомнил, что если ситуация с коронавирусом в Астраханской области ухудшится, то все ограничения снова будут введены, в том числе, и пропускной режим. Но пропуска в таком случае будут уже не бумажными, а электронными.