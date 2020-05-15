Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Пропускной режим в Астраханской области могут отменить уже в ближайшие дни

Пропускной режим в Астраханской области могут отменить уже в ближайшие дни

Пропускной режим в Астраханской области могут отменить уже в ближайшие дни

В правительстве Астраханской области 14 мая прошло заседание оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

Одним из рассматриваемых вопросов на заседании был вопрос о возможной отмене пропускного режима в регионе, сообщается на сайте правительства Астраханской области.

Регион пока остается в режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Однако, Игорь Бабушкин сказал, что после того, как регион получит необходимые рекомендации Роспотребнадзора, будет рассмотрен вопрос отмены пропускного режима. И это может случиться уже в самые ближайшие дни.

Глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, главный государственный санитарный врач Астраханской области Людмила Носкова подтвердила эту информацию.

Она сказала, что все предпосылки для этого в области есть, кроме того Роспотребнадзор включил астраханскую область в число регионов, где будет можно приступить к постепенной отмене ограничений.

Что будет разрешено астраханцам в первую очередь, рассказал губернатор. Игорь Бабушкин отметил, что сначала разрешат прогулки с детьми и занятия спортом на улице. Откроются также магазины с небольшой торговой площадью и некоторые предприятия из сферы услуг. Но, при этом будет по-прежнему сохранено требование о соблюдении социальной дистанции.

В связи с тем, что на начальном этапе ослаблений можно будет гулять на улице, то и необходимость в продлении пропускного режима отпадет, поэтому его отменят.

Однако же Игорь Бабушкин напомнил, что если ситуация с коронавирусом в Астраханской области ухудшится, то все ограничения снова будут введены, в том числе, и пропускной режим. Но пропуска в таком случае будут уже не бумажными, а электронными.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Мамука Хазарадзе: Марионеточным правительством Грузии управляет Россия
Мамука Хазарадзе: Марионеточным правительством Грузии управляет Россия
Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России
Джиган возвращается в Black Star? Рэпер записывает дуэт с Тимати
Джиган возвращается в Black Star? Рэпер записывает дуэт с Тимати
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
В России оценили условие США по продлению ракетного договора
В России оценили условие США по продлению ракетного договора
Европе предрекли новую волну коронавируса
Европе предрекли новую волну коронавируса
Инсайдер рассказал о причинах развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози: "Их отношения стали ужасно некрасивыми"
Инсайдер рассказал о причинах развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье
Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли Бэтмена
Самый красивый мужчина в мире отказался тренироваться ради роли
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса после съемок в «Заражении» 
Актер Мэтт Дэймон рассказал, что не удивлен пандемией коронавируса

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Еще по теме

В Астраханской области ввели карантинный режим, в том числе и на рыбалку
Игорь Бабушкин рассказал, почему не разрешает рыбачить в Астраханской области
Губернатором Астраханской области стал Игорь Бабушкин
Синоптики озвучили, какой погодный сюрприз ожидает Астрахань в ближайшие дни