Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического вампира

Вадим Карасев

Вокруг нас довольно много токсичных людей и тех, кого эксперты по биоэнергетике называют вампирами, так как они питаются энергией других людей. Защитить себя от них вам помогут простые талисманы.

Канал, по которому энергетический вампир забирает вашу энергию, может не разрываться даже при наличии между вами большого расстояния. Он может создаваться также удаленно (в процессе общения в интернете, по телефону), поэтому все описанные ниже талисманы лучше держать при себе как можно чаще. Также полезно укреплять биополе, чаще программировать себя на успех.

Мешочек с солью

Это один из древнейших талисманов, который спасает от любого негативного воздействия на биополе, а также сбережет от сглаза, проклятья, порчи. Соль на протяжении многих и многих веков считалась самым сильным оберегом. Ей часто посыпают пространство перед входной дверью, чтобы все плохое оставалось за порогом.

Мешочек с солью — магический талисман-оберег, который защищает вас от тех негативно настроенных людей, которые осознанно пытаются нанести вам вред и ущерб. С другой стороны, этого более чем достаточно для сохранения сил и удачи, потому что люди, которые лишают нас энергии эпизодически и случайно, не наносят непоправимого ущерба. Мешочек с солью лучше носить всегда с собой в сумке, держать его поближе к себе дома и вне его.

Камни-талисманы

Минералов-оберегов существует немало, но справиться с воздействием энергетического вампира способны лишь лунный камень, обсидиан и опал. Рассмотрим поподробнее свойства каждого из них.

Опал. Это самый сильный оберег от вампиров любого типа. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что он лучше всего отпугивает от вас людей с токсичными намерениями и злыми мыслями. Он чувствует, когда кто-то хочет вам навредить. Это мощный духовный талисман, который медленно привязывается к энергетике человека.

Обсидиан. Данный минерал оберегает не только самого человека, но и его дом, семью и близких. Если вы носите его с собой, то негативным людям, которые от вас что-то хотят, будет сложнее подобрать ключ к вашему характеру. Вы станете более сложной добычей, поэтому они отстанут быстрее.

Лунный камень. Считается, что он подходит больше женщинам. Это действительно так, но мужчины тоже могут использовать его в качестве оберега. Эксперты в области биоэнергетики считают, что энергетические вампиры становятся сильнее в определенные даты — например, в пятницу 13, — а также в некоторые дни лунного календаря. Лунный камень активизируется как раз в подобное время и помогает биополю человека укрепляться и становиться непробиваемым для недоброжелателей.

Булавка

Это тоже один из древнейших талисманов от бед, несчастий и злых людей. Считается, что если булавка закрыта, ваше биополе не будет подверженным никакому вмешательству. Такой талисман защитит вас также от сглаза и порчи.

Перед тем как надевать булавку на одежду, не забывайте читать простой заговор: «Убирайся прочь всяк, кто думает о темном». В качестве оберега лучше использовать одну и ту же булавку.

Красная нить

Многие считают, что красную нить использовали в древности славяне, а кто-то полагает, что этот оберег от энергетических вампиров и врагов пришел к нам с востока — из Китая. Так или иначе, но он действительно помогает.

Сила красной нити заключена в ее цвете. Красный цвет отпугивает недобрых людей и помогает концентрировать вокруг себя позитивную энергию, которая укрепляет биополе и заделывает в нем дыры. Очень важно, чтобы нить была из натуральных шерсти или шелка.