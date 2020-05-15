Психосоматика: мифы и реальность

Вадим Карасев

Психосоматика — это направление в медицине, которое изучает связь между физическим и психическим состоянием человека. Эксперты расскажут вам о том, чему стоит верить, а чему нет.

Связь между духовной и физической составляющей действительно имеется. Например, вирусные программы в вашем сознании могут приводить к большим проблемам с энергетикой, здоровьем и удачей. Важно оставаться позитивными всегда, чтобы самочувствие и настроение были на высоте.

Принятие психосоматики медициной

Данное направление сначала принималось медицинским сообществом скептически, но очень быстро доказало всему миру свою истинность. Оказалось, что настроение человека действительно может быть причиной хорошего или плохого состояния его тела.

Сейчас к этому направлению относятся более серьезно, чем, скажем, к гомеопатии, которую до сих пор больше половины населения Земли считает лженаукой. Прямым подтверждением работы психсоматики может служить эффект плацебо, когда больному человеку дают лекарство-пустышку, в котором нет действенных веществ, а человек все равно выздоравливает из-за веры в то, что лечение помогает.

Связь между духовным и телесным состоянием пытались искать еще в древности, но полноценной наукой это стало лишь в 19 веке. Даже Фрейд занимался изучением связи мыслей и здоровья человека.

Мифы и реальность психосоматики

Начать стоит с мифов, которые плодятся вокруг этого направления медицины. Именно они порождают большинство споров и дискуссий.

Все болезни от нервов. Это совершенно не так. Конечно, нервное напряжение и стрессы могут сильно подорвать здоровье, но не у всех и не всегда. Существует множество других факторов, таких как наследственность, режим питания, общее состояние и так далее.

Если вы долго не выздоравливаете, значит, во всем виновата психосоматика. Это не всегда так. Здесь также играет большую роль огромное количество факторов. В целом, уверенность и оптимизм могут существенно ускорить выздоровление, но не обязательно отсутствие позитива плохо сказывается на лечении.

Если вы позитивны, то никакая болезнь вам не страшна. Тут опять стоит вспомнить эффект плацебо. Он работает не со всеми. Если вы будете оптимистично настроены, то у вас есть возможность несколько ускорить выздоровление. Иногда встречаются ситуации, когда люди силой мысли побеждали тяжелые недуги.

Реальные факты о психосоматике

Психосоматика — это не выдумки заинтересованных в ней людей. Это реальная наука, которая может иногда давать сбой, как и стандартная медицина. Это делает ее лишь более реальной.

Психосоматика сильна в сочетании с традиционной наукой. Она никак ей не противоречит. Она лишь доказывает, что лечение должно быть всесторонним. Человек должен оставаться позитивным, чтобы лечение стало более эффективным.

Самые деструктивные эмоции, которые приводят к болезням и затрудняют лечение, — грусть, гнев и страх. Целебными свойствами обладает радость. Это значит, что эмоциональные личности подвержены заболеваниям сердца, потому что они интенсивно переживают за кого-то из близких, сильно злятся по каждому поводу или с большим пылом кого-то или что-то ненавидят.

Часто внешние симптомы являются следствием самовнушения и самонаказания. Есть люди, которые внушают себе, что они больны чем-то. Им только кажется, что у них есть какой-то недуг, но со временем он действительно появляется. Иногда проблемы возникают вследствие самонаказания, когда человек, например, чувствует вину за свой проступок, поэтому бессознательно желает себе плохого.