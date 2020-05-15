Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусомВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал новые поручения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 15 мая.

Глава государства распорядился рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке россиян, нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса, а также обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с инфекцией, и вести мониторинг ситуации с вылазами врачам.

Кроме того, Путин поручил внести до 1 июня изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении пособия по уходу за ребенком и решить до 25 мая вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал Госуслуг и отделения ПФР.

Помимо этого он заявил о необходимости наращивания объемов тестирования населения на наличие COVID-19.

Ранее российский лидер назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За весь период скончались 2 418 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Киев отказался предоставлять особый статус республикам Донбасса
Киев отказался предоставлять особый статус республикам Донбасса
Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с коронавирусом
Голикова расскажет 20 мая в Совете Федерации о ситуации с
ЭИСИ обозначил новые региональные практики по борьбе с COVID-19
ЭИСИ обозначил новые региональные практики по борьбе с COVID-19
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
В России учрежден новый профессиональный праздник — День географа
В России учрежден новый профессиональный праздник — День географа
Россия и Турция снимут ограничения на автоперевозки
Россия и Турция снимут ограничения на автоперевозки
Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений
Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений
СК выяснил, кто размещал фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка"
СК выяснил, кто размещал фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка"
Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Спецпосланник США Халилзад обвинил в недавних терактах в Афганистане ИГИЛ
Спецпосланник США Халилзад обвинил в недавних терактах в Афганистане
Трегулова считает, что у музеев будут проблемы с международными проектами
Трегулова считает, что у музеев будут проблемы с международными

Топ на сегодня

Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,

Еще по теме

Путин дал поручения полпредам в связи с COVID-19
Путин потребовал от правительства и губернаторов до 15 мая выплатить медикам доплаты за лечение больных COVID
Путин назвал "канителью" работу чиновников по выплатам медикам
Путин поручил правительству оценить меры против COVID-19 в регионах