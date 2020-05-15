Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал новые поручения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 15 мая.

Глава государства распорядился рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке россиян, нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса, а также обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с инфекцией, и вести мониторинг ситуации с вылазами врачам.

Кроме того, Путин поручил внести до 1 июня изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении пособия по уходу за ребенком и решить до 25 мая вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал Госуслуг и отделения ПФР.

Помимо этого он заявил о необходимости наращивания объемов тестирования населения на наличие COVID-19.

Ранее российский лидер назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За весь период скончались 2 418 человек.