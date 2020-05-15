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Путин назвал "канителью" работу чиновников по выплатам медикам

Путин назвал "канителью" работу чиновников по выплатам медикам

Президент России Владимир Путин выразил крайнее недовольство тем, как реализуется его поручение по выплатам медикам доплат за работу с больными COVID-19 пациентами.

В ходе совещания об открытии медцентров Минобороны в регионах для оказания помощи больным коронавирусом Путин резко отозвался о работе чиновников. Заслушав доклад врио главы Севастополя Михаила Развожаева, глава государства еще раз напомнил свое прямое поручение:


Еще 11 мая Путин говорил о том, что все необходимые для выплат средства уже поступили в регионы. Но получили их к тому моменту меньше половины врачей. Президент напомнил также, что ранее он озвучил дату, к которой медики должны получить положенные им доплаты - 15 мая. Путин пообещал вернуться к этому вопросу в начале следующей недели, когда будут подведены итоги выплат медикам за работу с пациентами, больными COVID-19.

Тем временем, в Нижегородской области разгорелся скандал по поводу доплат работникам "скорой помощи". После выхода репортажа о том, что медики вместо обещанных Путиным 25 тысяч рублей получили "сущие копейки", глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов пообещал привлечь СК РФ. По словам министра, "это провокации и липкие технологии".

Это не первый раз, когда чиновники попадают под критику главы государства. 13 мая Владимир Путин устроил разнос своим подчиненным за срыв выплаты детских пособий. Напоминаем, что после обещанных президентом мер поддержки рухнул портал госуслуг. Миллионам россиян пришлось ждать, когда Минкомсвязи запустит аварийный сервис.

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По материалам: u-f.ru

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