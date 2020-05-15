Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Развели какую-то канитель вокруг дополнительных выплат медикам, я не часы их занятости поручил считать, а факт их работы — заявил сегодня, 15 мая, президент РФ Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах, отчитывая губернаторов за то, что не все медработники, участвующие в борьбе с коронавирусом, получили обещанные выплаты за апрель.
ИА Newstes напоминает, президент Владимир Путин в апреле установил дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.
Как указано в распоряжении и.о. председателя правительства России Андрея Белоусова, размер выплаты для врачей, которые оказывают скорую медицинскую помощь, составит 50 тыс. рублей ежемесячно. Для среднего и младшего медперсонала, а также для водителей скорой помощи — 25 тыс. рублей. Врачи, работающие в стационарах, получат 80 тыс. рублей в месяц.