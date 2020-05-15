Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам

Алексей Вольцев

Развели какую-то канитель вокруг дополнительных выплат медикам, я не часы их занятости поручил считать, а факт их работы — заявил сегодня, 15 мая, президент РФ Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах, отчитывая губернаторов за то, что не все медработники, участвующие в борьбе с коронавирусом, получили обещанные выплаты за апрель.

«Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам Федерации. Я подчеркиваю — по всем без исключения!» — отметил глава государства.

ИА Newstes напоминает, президент Владимир Путин в апреле установил дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.

Как указано в распоряжении и.о. председателя правительства России Андрея Белоусова, размер выплаты для врачей, которые оказывают скорую медицинскую помощь, составит 50 тыс. рублей ежемесячно. Для среднего и младшего медперсонала, а также для водителей скорой помощи — 25 тыс. рублей. Врачи, работающие в стационарах, получат 80 тыс. рублей в месяц.