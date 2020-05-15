Путин распорядился повысить размер пособия на первого ребенка

Влада Некрасова

Президент Владимир Путин поручил правительству до июня внести изменения в закон о повышении пособия по уходу за первым ребенком. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прошедшего совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

11 мая в ходе совещания по ситуации с коронавирусом Путин предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком — с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих (…) повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — говорится в документе.

Глава государства также поручил решить вопрос об однократной выплате в размере 10 тысяч рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня через портал госуслуг и отделения Пенсионного фонда.