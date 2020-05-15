РФС: Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Алексей Вольцев

Чемпионат России по футболу, который был приостановлен из-за начавшейся пандемии коронавирусной инфекции, возобновится 21 июня, но пройдет до конца сезона без зрителей. Решение об этом сегодня, 15 мая, принял исполком Российского футбольного союза (РФС).

«К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», — прокомментировал глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

По его словам, 21 июня — это оптимальная для сложившейся ситуации дата.

«Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки», добавил он.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что в правительстве РФ согласовано распоряжение, которое позволит въехать в Россию иностранным футболистам, играющим за российские клубы.

РФС разрешил командам в оставшихся играх проводить по пять замен вместо трех. Сообщение об этом размещено в Twitter.

По данным РПЛ, проведение матчей намечено с 21 июня по 22 июля, в том числе четыре тура с матчами в середине недели. Места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Кубок России также должен возобновиться с 21 июня. Финал кубка запланирован на 25 июля.

ИА Newstes напоминает, чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта после 22-го тура, когда в РФ начали вводить ограничительные меры в связи с коронавирусом.

В турнирной таблице на тот момент лидировал петербургский «Зенит». На девять очков от него отстают «Локомотив» и «Краснодар».

Накануне, 14 мая, стало известно, что в отставку отправлен 73-летний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз побеждал в Кубке России и трижды выигрывал Суперкубок России.

Вместо Семина совет директоров «Локомотива» назначил 40-летнего сербского тренера Марко Николича.