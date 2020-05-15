Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях

Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
. Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун впервые будет сотрудничать c Netflix. Она сыграет главные роли в двух романтических комедиях, сообщает Deadline.

Речь идет о фильме "К тебе или ко мне" (Your Place Or Mine), режиссером которого выступит сценаристка "Дьявол носит Прада" Алин Брош МакКенна, и о "Кактусе" (The Cactus) по мотивам бестселлера "Кактус. Никогда не поздно зацвести" Сары Хейвуд.

В первом рассказывается о двух лучших друзьях, которые помогают друг другу изменить жизнь: она решает воплотить, наконец, свою мечту, а он предлагает присмотреть за ее ребенком-подростком.


Во втором беременность главной героини в 45 лет заставляет сдержанную женщину полностью пересмотреть свою жизнь и отправиться в путешествие, в котором она обретает любовь и семью и учится принимать неожиданные повороты судьбы.


Уизерспун также выступит одним из продюсеров этих проектов. Актриса принимала участие в сериалах "Утреннее шоу" и "Большая маленькая ложь".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с мамой герцогини Дорией Рэгланд
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"
Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"
Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку
Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку
Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на фоне кризиса
Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на
Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического вампира
Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках
Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
«Электронный нос» выявит заболевание легких по выдыхаемому воздуху
«Электронный нос» выявит заболевание легких по выдыхаемому воздуху

Топ на сегодня

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией

Еще по теме

Линда Хэмилтон вернется на роль Сары Коннор в «Терминаторе»
Домогательства режиссера: Риз Уизерспун рассказала о своем прошлом
Риз Уизерспун снова сыграет «Блондинку в законе»
Ава Филипп поддержала свою мать Риз Уизерспун на премьере фильма "Излом времени"