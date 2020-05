Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях

Анастасия Иванова

. Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун впервые будет сотрудничать c Netflix. Она сыграет главные роли в двух романтических комедиях, сообщает Deadline.

Речь идет о фильме "К тебе или ко мне" (Your Place Or Mine), режиссером которого выступит сценаристка "Дьявол носит Прада" Алин Брош МакКенна, и о "Кактусе" (The Cactus) по мотивам бестселлера "Кактус. Никогда не поздно зацвести" Сары Хейвуд.

В первом рассказывается о двух лучших друзьях, которые помогают друг другу изменить жизнь: она решает воплотить, наконец, свою мечту, а он предлагает присмотреть за ее ребенком-подростком.

Во втором беременность главной героини в 45 лет заставляет сдержанную женщину полностью пересмотреть свою жизнь и отправиться в путешествие, в котором она обретает любовь и семью и учится принимать неожиданные повороты судьбы.

Уизерспун также выступит одним из продюсеров этих проектов. Актриса принимала участие в сериалах "Утреннее шоу" и "Большая маленькая ложь".