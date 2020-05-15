«Роснефть» хочет поделиться убытками

Алексей Вольцев

«Роснефть» предлагает правительству снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2−2,5 раза. В компании мотивируют тем, что такие тарифы действовали в 2008 году, когда цены на нефть соответствовали нынешним.

В конце апреля глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Он попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года. Документ оказался в распоряжении агентства РБК.

«Диспаритет в уровне тарифов относительно реалий нефтяного рынка стал очевиден», — говорится в письме Игоря Сечина. Глава «Роснефти» указал на то, что рублевые котировки нефти марки Urals в апреле 2020 года (1160 руб. за баррель) стали сопоставимы с ценами в декабре 2008 года (1080 руб. за баррель) «При этом сравнение транспортных тарифов (апрель 2020 года к декабрю 2008 года) показывает, что тарифы за это же время увеличились в 2,5 раза для услуг „Транснефти“ (с 822 до 2094 руб. за 1 т) и в два раза для услуг РЖД (с 1253 до 2523 руб. за 1 т)», — говорится в письме к и.о. премьер-министра. Игорь Сечин предложил, чтобы Андрей Белоусов поддержал снижение тарифов и оно бы действовало на все время соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи — до мая 2022 года.

Как замечает РБК, на майском совещании у президента Игорь Сечин заявил, что из-за падения цен на нефть и роста тарифов «Транснефти» расходы компании на транспорт составляют до 32% от стоимости нефти. В то же время советник президента «Транснефти» Игорь Демин назвал расчеты экспертов ошибочными: «Сейчас доля транспортного тарифа в цене нефти — в среднем 13,4%».

Кроме того, представитель трубопроводной госкомпании заметил, что в 2008 году не учитывались будущие вложения «Транснефти» в строительство нефтепроводов, которые активно использует «Роснефть»: ВСТО в Китай, Заполярье — Пурпе, а также порта Козьмино. «Даже у похудевшей коровы никто не ломает кости, чтобы прокормиться в кризис», — заметил советник президента «Транснефти».

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко заметил РБК, что «Роснефть» использует некорректные цифры, так как компания при расчетах использовала цены на нефть в апреле, когда они упали до минимума в $ 16 за баррель, хотя в мае поднялись уже до $ 30.

Эксперт добавил, что с 2008 года накопленная инфляция в России составила около 110%, то есть цены выросли в 2,1 раза. Аналитик агентства АКРА Василий Танурков, в свою очередь, полагает, что, если правительство примет решение снизить тарифы на транспортировку нефти по трубопроводу и железной дороге на два года, оно будет субсидировать всю нефтяную отрасль: эти тарифы нельзя снизить только для подконтрольных государству компаний, придется снижать их и для таких частных компаний, как «Лукойл».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что ожидать снижения тарифов не стоит. «Весь российский бизнес видит, что государство готово выделять средства на поддержание экономики в период преодоления последствий коронавируса. Нефтяники демонстрируют очевидные потери от существенного падения цен на мировом рынке. Поэтому они предлагают предоставить им разные виды помощи. Для „Роснефти“ это шанс не только получить улучшение экономических условий, но и ударить по своим аппаратным конкурентам, — говорит эксперт. — Не секрет, что у Сечина и Токарева (президента „Транснефти“) есть открытый аппаратный конфликт».

По мнению Игоря Юшкова, если «Роснефти» удастся снизить тарифы на транспортировку нефти, тогда «Транснефть» сократит свою выручку и ей, возможно, придется брать кредиты на исполнение инвестиционной программы и выплату дивидендов. «Транснефть» уже начала ответные действия, заявив, что в стоимости нефти, продаваемой «Роснефтью», услуги транспортировки составляют только 13%. Поэтому «Роснефти» вряд ли удастся получить снижение тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам. Все-таки аргумент «Транснефти» о том, что тариф не зависит от рыночной ситуации крайне убедителен. И президент России вряд ли удовлетворит просьбу «Роснефти», ведь тогда логично было бы поднимать тарифы на транспортировку во времена высоких цен на нефть, как заявляла «Транснефть». А этого не происходит. Так что ожидать снижения тарифов Транснефти и РЖД на транспортировку нефти не стоит», — резюмировал ведущий аналитик ФНЭБ.