Роспотребнадзор предложил прекратить плановые проверки бизнеса

Лидия Мартынова

Роспотребнадзор предложил прекратить с 2021 года плановые проверки бизнеса в сфере защиты прав потребителей. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, плановые проверки изготовителей, в том числе продавцов, импортёров, владельцев агрегаторов информации о товарах и услугах, не проводятся. В качестве альтернативы Роспотребнадзор будет проводить, в частности, внеплановые документарные и выездные проверки, контрольные закупки, говорится в пояснительной записке.

В ведомстве отметили, что «снижение числа плановых проверок сопровождается повышением уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности в целом».