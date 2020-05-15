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Роспотребнадзор предложил прекратить плановые проверки бизнеса

Роспотребнадзор предложил прекратить плановые проверки бизнеса

Роспотребнадзор предложил прекратить с 2021 года плановые проверки бизнеса в сфере защиты прав потребителей. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, плановые проверки изготовителей, в том числе продавцов, импортёров, владельцев агрегаторов информации о товарах и услугах, не проводятся. В качестве альтернативы Роспотребнадзор будет проводить, в частности, внеплановые документарные и выездные проверки, контрольные закупки, говорится в пояснительной записке.

В ведомстве отметили, что «снижение числа плановых проверок сопровождается повышением уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности в целом».

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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