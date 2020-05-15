Россия нарастит объемы тестирования населения на коронавирус

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов наращивать объемы тестирования населения на коронавирус нового типа. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Глава государства также поручил обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном смягчении ограничительных мер, «предусмотрев при этом дифференциацию субъектов РФ по эпидемиологической ситуации».

Кроме того, Владимир Путин распорядился принять меры по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских учреждений, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом.

Кабмин и главы регионов также должны обеспечить мониторинг осуществления доведения надбавок и страховых выплат врачам, занятым в борьбе с коронавирусом, и мониторинг деятельности социальных учреждений, в том числе негосударственных.

Лидер страны ожидает начать получать доклады по поручениям до 20 мая, далее — еженедельно.