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Россиянам предложили бесплатную землю под огороды, но она оказалась им не нужна

Россиянам предложили бесплатную землю под огороды, но она оказалась им не нужна

В ряде российских регионов на фоне кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом, начали предлагать гражданам бесплатно использовать земли сельхозназначения под собственные огороды, сообщает газета "Известия".

С такими предложениями уже выступили в Костромской области, Татарстане и Тверской области. В первом регионе под подобные цели выделили больше всех — сразу около 2 тыс. га. Нуждающийся гражданин может обратиться в органы местного самоуправления и получить 6-10 соток во временное пользование.

Однако выяснилось, что жители регионов в этой земле не нуждаются. С начала мая в Костромской области лишь шесть человек подали заявление на получение земли. Аналогичная ситуация сложилась и в Татарстане: здесь отметили, что обращений "не так много".

С похожей инициативой накануне майских праздников выступила и администрация сельского поселения Каблуково в Тверской области. Причем предложение было адресовано и москвичам — сельское поселение расположено почти на границе с Московской областью. Однако получено всего четыре заявления от двух местных жителей и двух из Твери.

Как писал Ruposters, в России появился новый свод правил (СП) планировки и застройки территорий садоводческих товариществ.

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По материалам: uposters.ru

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