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Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторно

Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторноФото: Александр Тарасенков / РИА Новости

Россияне увидят воздушную часть парада Победы повторно. Одновременно пройдут все запланированные мероприятия, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие «Бессмертный полк». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

«В настоящем параде всегда было две части — воздушная и наземная <...> Значит, когда его будут проводить, в нем примет участие и авиация, если позволят погодные условия. Сложностей не будет, экипажам понадобится пара тренировок. Скорее всего, задействуют те же экипажи, которые участвовали в параде 9 мая», — рассказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Точная дата проведения торжественного мероприятия пока неизвестна. Решение будет принято, когда ситуация с эпидемией коронавируса в стране улучшится и станет полностью безопасна.

В настоящий момент обсуждается список городов-участников. По данным источников, есть вероятность, что в этот раз их будет меньше, чем 9 мая.

В конце апреля президент России Владимир Путин пообещал, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. «9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника», — заявил глава государства.

Все остальные торжественные мероприятия в стране будут проведены, когда исчезнет риск для жизни граждан.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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