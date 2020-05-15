Россиянину пришлось оперировать себя самому из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российскому студенту-медику пришлось оперировать себя самому из-за отказа больниц, перепрофилированных под коронавирус — ежедневно он удаляет гной, колет обезболивающее и обрабатывает рану. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным Baza, в феврале молодой человек упал с велосипеда и получил двойной открытый перелом ноги. Его госпитализировали в Мытищинскую городскую больницу и сделали операцию — установили пластину на девяти шурупах. Пациента выписали через 16 дней, так как медучреждение пришлось перепрофилировать под больных с коронавирусом.

После выписки пластина начала расшатываться и нога сильно болела. Студента приняли в больнице и удалили лишь один шуруп, что не решило проблему. Тогда он направился в травматологию НИИ имени Владимирского, его госпитализировали и должны были установить аппарат Илизарова, но отправили домой через два дня — институт также перепрофилировали.

Ранее сообщалось, что излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно, ее госпитализировали второй раз. Это первый случай повторного заражения COVID-19 в России. 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в стране нет дважды заразившихся.

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.