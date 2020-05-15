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Российский инфекционист оценил вероятность исчезновения коронавируса летом

Российский инфекционист оценил вероятность исчезновения коронавируса летомФото: Илья Питалев / РИА Новости

Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов оценил вероятность исчезновения коронавируса в России летом. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что сложно делать прогнозы при вирусных инфекциях, поскольку здесь учитывается много факторов, включая праздничные дни и температурные колебания воздуха. «Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», — сказал врач.

Ранее Сапронов рассказал, что вызываемое коронавирусом заболевание может очень быстро переходить от легкой стадии к тяжелой. По его словам, утром пациент может чувствовать себя более-менее нормально, но есть вероятность, что уже вечером он окажется в реанимации.

По последним данным, за сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 252 245.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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