Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли
Глава Ростуризма в письме выразила убежденность, что первоочередной задачей, требующей особого контроля со стороны руководителей субъектов РФ, является сохранение высокопрофессиональной кадровой основы и инфраструктурного базиса отрасли, сформировавшихся за последние 20 лет.
"Решением данной задачи, помимо действий, предпринимаемых на федеральном уровне, должно стать предоставление максимально возможных мер региональной поддержки (прямого финансирования, налоговых и неналоговый льгот) субъектам сферы туризма, инвесторам и инициаторам новых проектов", - говорится в письме.
Догузова обращает внимание на то, что восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям.
"В связи с этим, обращаюсь к вам с просьбой взять под персональный контроль вопросы комплексной поддержки и развития туристской отрасли и выражаю личную готовность оперативно осуществлять всю необходимую и возможную помощь для достижения нашей общей цели", - подчеркнула в своём поселении руководитель ведомства.