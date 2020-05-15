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Руководители бизнеса назвали сроки восстановления экономики России

Руководители бизнеса назвали сроки восстановления экономики России

Около половины руководителей российских предприятий ожидают восстановления экономики РФ в течение года после завершения карантинных мер. Об этом свидетельствуют итоги исследования "Как COVID-19 меняет российский бизнес?", проведенного Ernst & Young (EY).

"По мнению почти половины респондентов, восстановление российской экономики после снятия ограничительных мер займет более года. Еще 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение шести-двенадцати месяцев, а 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода", - говорится в исследовании, которое приводит РИА Новости.

Еще 15% опрошенных уверены, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, а 36% респондентов предполагают возвращение прибыли на прежний уровень в период, превышающий года. Другие 15% опрошенных рассчитывают на восстановление деловой активности в течение трех месяцев.

Руководители оценили средний запас прочности для субъектов малого и среднего бизнеса, а также для крупных частных компаний. По их мнению, он составляет не более трех месяцев.

Ранее Ruposters писал, что в апреле 2020 года российский авторынок показал рекордное падение за всю историю статистики: продажи новых легковых машин сократились на 72,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года.

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По материалам: uposters.ru

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