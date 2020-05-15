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Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19

Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении строительства 16 медицинских центров для больных коронавирусом на 1,6 тысячи коек.

"По Вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров. Возможности центров позволят одновременно оказывать медицинскую помощь 1,6 тысячи пациентам с COVID-19 – как военнослужащим, так и гражданскому населению", - сказал он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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