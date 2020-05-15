СК выяснил, кто размещал фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка"

Вадим Карасев

Фото: https://sledcom.ru

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в ходе предварительного следствия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) во взаимодействии с оперативными службами установлен круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции "Бессмертный полк – онлайн" фотографий лидеров нацистской Германии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения подобного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах России.

Следователи считают, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Расследование уголовного дела продолжается. Ведётся розыск установленных лиц.

Напомним, ранее представители общественности, культуры и просто обычные граждане потребовали найти и привлечь к ответственности злоумышленников, которые пытались разместить фотографии нацистов на площадке онлайн-шествия "Бессмертный полк".

К слову, фотографии нацистов на сайте движения "Бессмертный полк онлайн" продолжают находить каждый день, хотя загрузку фотографий прекратили еще 9 мая. Об этом рассказала "Известиям" председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова 14 мая.

"Некоторые фотографии настолько изощренным образом сделаны, когда лицо нациста, немецкого офицера переодевают через фотошоп в форму советского военнослужащего. И иногда очень сложно различить, нужно действительно знать в лицо человека", — сказала Амельченкова.