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Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19

Скворцова рассказала, кто тяжелее переносит COVID-19
Люди с сахарным диабетом и обменными нарушениями переносят коронавирус тяжело, это может быть связано с тем, что COVID-19 смешивается с другими вирусами и бактериальной флорой, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"В том случае, если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, если есть обменные нарушения, прежде всего, ожирение и различные эндокринопатии и сахарный диабет, и так далее - вот эти люди переносят данный вирус очень тяжело", - сказала она на пресс-конференции.

# Россия
По материалам: ria.ru

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