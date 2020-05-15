Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19

Вадим Карасев

Фото: mos.ru. Евгений Самарин

Для проведения массового тестирования в Москве подготовлены автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы - массовой и бесплатной. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки", - написал Собянин на своем сайте.

По его словам, каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Забор крови для тестирования будут проводить в 30 взрослых поликлиниках.

Результаты скрининга будут подводиться еженедельно, эти данные станут основой для "принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений".

Мэр также пояснил, что исследование популяционного иммунитета станет новым методом получения информации о переболевших бессимптомно и о тех, у кого выработался иммунитет к коронавирусу. При этом тестирование ИФА-методом позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).



"Прошу вас, дорогие друзья, максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест. Тем самым вы внесете свой вклад в приближение победы над коронавирусом", - отметил Сергей Собянин.

