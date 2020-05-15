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Совфед рассмотрит поправки о переносе выборов глав регионов при ЧС

Совфед рассмотрит поправки о переносе выборов глав регионов при ЧС
Совет федерации рассмотрит 20 мая поправки в закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", предусматривающие, в частности, что при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности выборы главы региона можно будет отложить, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Интересы граждан являются предпосылкой для внесения предложенных изменений. Так, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации поправки позволяют отложить выборы, в частности, главы субъекта Российской Федерации", - сказал он журналистам.

# Политика
По материалам: ria.ru

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