Спецпосланник США Халилзад обвинил в недавних терактах в Афганистане ИГИЛ

Алексей Вольцев

По оценке Вашингтона, организатор недавних нападений в Кабуле и Нангархаре — террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), которая пытается сорвать мирное соглашение между афганским правительством и талибами. Об этом сегодня, 15 мая, Халилзад написал в своем Twitter.

Он призвал афганцев не попасть в «ловушку ИГИЛ», которая стремится подорвать мирные усилия между афганским правительством и талибами:

«ИГИЛ продемонстрировала образец отвратительных преступлений в отношении мирного населения, им не должно быть никаких оправданий».

Также Халилзад считает, что ИГИЛ стремится развязать в Афганистане межрелигиозную войну, как в Ираке и Сирии. Поэтому, вместо того, чтобы попадать в «ловушку ИГИЛ», создавая препятствия мирному процессу, «афганцы должны собраться вместе, чтобы уничтожить эту угрозу и использовать историческую возможность мира».

Как сообщало ИА Newstes , на этой неделе в Кабуле и восточной части Нангархара произошли очередные кровавые теракты. По меньшей мере 24 человека были убиты, в том числе беременные женщины и несколько младенцев, еще 16 получили ранения во время нападения на родильный дом в Кабуле.