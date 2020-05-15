Святенко: идея традиционной семьи может стать фундаментальным конституционным принципом

Лидия Мартынова

Концепция естественной семьи как союза исключительно между мужчиной и женщиной, заложенная в поправках к Конституции, призвана ещё раз подтвердить традиционные ценности России. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, для России «признанными являются традиционные семейные ценности, которые складывались на протяжении многих веков». Святенко напомнила, что в отраслевом законодательстве эта норма уже давно закреплена. Так, статья Семейного кодекса об условиях заключения брака устанавливает, что для этого необходимо взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, достигших брачного возраста.

«Кроме того, есть нормативные правовые акты, которые должны оградить наших детей от, как вы выразились, «политики толерантности», — сказала парламентарий.

Законодатель отметила, что в России есть закон о защите детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию. К ней относятся в том числе материалы, которые отрицают семейные ценности, формируют неуважение к родителям и другим членам семьи, сообщила Святенко.

«И сюда же отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, причём за это ещё и предусмотрена административная ответственность», — указала сенатор.

Она подчеркнула, что идея традиционной семьи всегда будет оставаться основой социальной структуры РФ, «несмотря на попытку глобализации так называемых западных ценностей».

«Концепция естественной семьи как союза исключительно между мужчиной и женщиной, которая заложена в поправках к Конституции, призвана еще раз подтвердить традиционные ценности России и сохранить моральные и нравственные нормы нашего государства. То есть внести эту норму в Основной закон предложено, чтобы она стала фундаментальным конституционным принципом», — заявила Инна Святенко.