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Сын Ирины Цывиной наплевал на сестру и незаконно завладел всем имуществом скончавшейся матери

Сын Ирины Цывиной наплевал на сестру и незаконно завладел всем имуществом скончавшейся матери
Прошел ровно год как не стало знаменитой актрисы, однако вокруг ее имени до сих пор не утихают страсти. Дело в том, что звезда сериала «Кадетство» скончалась скоропостижно и не успела составить завещание.

Все это время наследники знаменитости — сын Евгений и дочь Зинаида — никак не могут мирно разделить оставленную собственность матери: дом, участок и три квартиры. Да, в конце февраля адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что наследство между детьми артистки поделено поровну, теперь все их доходы и расходы являются совместной собственностью. Однако, по мнению юриста, Женя имел право претендовать на большую часть имущества в судебном порядке. Почему? Поскольку в состав наследства входила и доля его приемного отца, Александра Благонравова, которая не выделялась ранее. Как выяснил «СтарХит», подобные возможности рассорили наследников Цывиной, и Евгений уже начал действовать решительно. 

«Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет, — рассказывает «СтарХиту» Дмитрий, сосед Евгения. — Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества. Почему же брат наплевал на это и незаконно распоряжается ее квадратными метрами?»

Сейчас сестра Евгения проживает в Америке и не может моментально решить возникшую проблему, однако Зинаида уже связалась с адвокатами. После отмены карантина она намерена объявиться в Москве и серьезно поговорить с братом.


Кроме того, наследникам необходимо еще выяснить, кто будет гасить неожиданный долг умершей матери. «Одна из квартир Ирины Константиновны куплена в ипотеку, — делилась ранее юрист Юлия Вербицкая-Линник. — Актриса умирает, и теперь ее кредит должен выплачивать тот, кто станет новым владельцем апартаментов. Уже есть задолженность из-за процентов. Точную сумму не скажу, но около полумиллиона рублей, может, и выше. Верю, Цывина бы не хотела оставлять детям такое нехорошее наследство. Но никто и не предвещал беды…»

Фото: PhotoXPress.ru, Instagram.com, Facebook.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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