Сын Людмилы Касаткиной: «Мама была в полубреду, отец увел ее за собой»

Влада Некрасова

Людмила Касаткина и Сергей Колосов прожили вместе более 60 лет. Когда супруг скончался, актриса не смогла с этим смириться. Сын кинематографистов Алексей до сих пор с ужасом вспоминает, как мама сходила с ума от тоски.

15 мая Людмиле Касаткиной могло исполниться 95 лет. Знаменитая артистка, в фильмографии которой множество ярких и интересных работ, никогда не скрывала, что главным своим достижением считает крепкий брак с режиссером Сергеем Колосовым. Будущие супруги познакомились в 1946 году, когда учились в институте. Сергей Николаевич очень красиво ухаживал, и в 1950-м влюбленные поженились.

Касаткина гордилась крепким браком, считая мужа лучшим человеком в мире. «Однажды к маме в театре подошел коллега и то ли в шутку, то ли всерьез поинтересовался: «Ты так давно живешь с Сергеем Колосовым. Неужели ни разу не изменяла ему?» Мама ответила, что никогда. И он, махнув рукой, сказал: «Ну тебе и вспомнить перед смертью будет некого». «Почему же? Я Сережу буду вспоминать», — ответила тогда мама», — рассказал сын звездной пары.

Сергей Колосов ушел из жизни 11 февраля 2012 года. Режиссер очень долго болел, поэтому Касаткина была морально готова к такому исходу.





«В день похорон мама попросила, чтобы ей дали возможность попрощаться с ним не на людях. Мы привели ее в ритуальный зал ЦКБ за два часа до начала официальной панихиды. Потом ходили слухи, что маму привезли туда на инвалидной коляске. Нет, мама подошла к нему сама! Молча стояла и смотрела на папу. Очень какая-то беззащитная. Словно потеряла смысл жизни. О чем она думала в тот момент? Что мысленно обещала? Не знаю. Вслух не было произнесено ни слова. Мама наклонилась, поцеловала, постояла еще немножко рядом. Повернулась и медленно пошла прочь», — вспоминает Алексей.

Уже через несколько дней после похорон мужа состояние Касаткиной резко ухудшилось. Артистка находилась в неадекватном состоянии, поэтому близким пришлось положить ее в больницу. Алексей старался часто навещать родительницу, хотя смотреть на то, как она страдает, было невыносимо.

«Отец увел маму за собой. В больнице, будучи в полусознательном состоянии, в полубреду мама часто видела его перед собой», — рассказал Алексей.

По мнению сына, Касаткина предчувствовала смерть и не хотела дальше бороться. С уходом мужа Людмила Ивановна потеряла смысл жизни. Незадолго до своей кончины родительница приснилась Алексею: она была молодой, красивой и здоровой. Общаясь с «Собеседник.ru», наследник звезд признался: ему хочется верить, что теперь мама действительно счастлива и находится в лучшем из миров рядом с любимым.

Фото: Legion-Media, Тараканов Вадим/PhotoXPress.ru