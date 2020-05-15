У Елены Берковой конфисковали машину пропавшего мужа

Влада Некрасова

На днях актриса попала в неприятную историю. Автомобиль, за рулем котором была Елена Беркова, был остановлен сотрудниками патрульной службы. Дорожные полицейские вызвали судебных приставов, и те забрали транспортное средство.

Звезда фильмов для взрослых ехала на машине пропавшего мужа Владимира Савро. Это и стало причиной вызова приставов. Беркова получила на руки судебное постановление, а автомобиль увез эвакуатор. Пиар-директор Елены Максим утверждает, что транспортное средство было изъято незаконно.

«Лену Беркову бросили на Мкад с вещами, она с сыном ехала в загородный коттедж, чтобы там, на природе, побыть до конца эпидемии коронавируса. И ей устроили такую нервотрепку работники ГИБДД», — отмечает он.

По его словам, постановление вступает в силу в течение 10 дней, поэтому забирать автомобиль сразу никто не имел права. «Никаких штрафов и задолженностей у Лены Берковой нет. Мы будем разбираться с юристами», — добавил Максим.





Напомним, что четвертый муж экс-звезды «ДОМа-2» Владимир Савро пропал на пляже одного из отелей на южном берегу Крыма под Севастополем 14 сентября 2013 года. Местные сми писали, что 37-летний Савро решил искупаться в ветреный и пасмурный день, когда море штормило. Предположительно, он утонул, хотя тело так и не было найдено. Беркова очень долго переживала, публиковала фотографии мужа и писала, что скучает.

Через какое-то время звезда утешилась в объятиях бизнесмена Александра. Пара уже объявила о помолвке и вроде бы вовсю готовилась к свадьбе, как неожиданно выяснилось, что мужчина улетел за границу. «Александр уехал в Индию на ПМЖ, вот и все что могу сказать пока по этому поводу», — заявил пиар-директор Лены «СтарХиту».

Напомним, что Елена Беркова воспитывает сына Андрея от третьего брака со стриптизером Иваном Бельковым. Недавно актриса показала тест на беременность с двумя полосками, но от комментариев отказалась.

[b][/b]Фото: Максим Ратников, личный архив