Учёный рассказал, сколько времени коронавирус живёт на деньгах

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Коронавирус нового типа может оставаться на денежных купюрах до двух дней, рассказал телеканалу «Звезда» микробиолог Евгений Плисов.

Эксперт рекомендует не пользоваться наличными деньгами во время пандемии. Если купюры всё же пришлось взять в руки, после этого дотрагиваться до лица нельзя.

«Главное не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаёте из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки», — подчеркнул Плисов.

Ранее главный врач-инфекционист Центрального административного округа столицы Илья Акинфиев рекомендовал носить маски и перчатки, поскольку они не дают дотрагиваться до лица, а потому снижают риск заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в России число заражений коронавирусом увеличилось на 10 598, всего в стране насчитывается 262 843 инфицированных. За последние сутки выписано 4696 человек, выписано за весь период 58 226 человек. Кроме того, в России за сутки умерли 113 человек с коронавирусом, за всё время скончались 2418 заболевших.