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Удар по распространителям российских фейков: Зеленский продлил запрет на некоторые соцсети РФ

Удар по распространителям российских фейков: Зеленский продлил запрет на некоторые соцсети РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие решения СНБО о продлении санкций к некоторым российским соцсетям.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года „О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ (прилагается)», — сказано в тексте указа.

Как известно, согласно упомянутому указу № 184, среди ряда других персональных санкций и ограничений предусматривается, среди прочего, и продление запрета в Украине российских социальных сетей и интернет-сервисов, в том числе «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.

Напомним, что предложение о продлении еще на 3 года санкций к российским социальным сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» внес в СНБО глава Служба безопасности Украины Иван Баканов. Оно было основано на выводах киберспециалистов о том, что введение санкций привело к тому уменьшению в три раза числа украинских пользователей в этих соцсетях. Соответственно сократилась и целевая аудитория, на которую пытаются воздействовать спецслужбы РФ.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно — сохраним безопасность государства в целом», — цитировали тогда в СБУ мнение Баканова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 13 мая депутаты поддержали постановление «Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Указанные ограничительные меры включают в т. ч. запрет на оказание услуг по доступу пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru), «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru). «За» проголосовали 248 народных избранников.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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