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Укроборонпром представил Саакашвили план реформы оборонных предприятий

Укроборонпром представил Саакашвили план реформы оборонных предприятий
Руководство госконцерна "Укроборонпром" представило планы реформы оборонных предприятий Михеилу Саакашвили, председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Концерн – последнее нереформированное стратегическое предприятие в Украине такого масштаба. В Нацсовет реформ входят представители государственных органов, от которых зависит процесс и скорость трансформации как концерна, так и всей оборонной отрасли. Мы видим в Нацсовете партнера, который поможет "Укроборонпрому" не просто начать реформу, а осуществить трансформацию в полном объеме", – сказал гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.
Саакашвили заявил, что будет рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации "Укроборонпрома" на ближайшем заседании и поддержать ее. "Считаю, что трансформация такого громоздкого и стратегического объединения предприятий должно стать приоритетом для Нацсовета реформ. Поэтому я буду рекомендовать рассмотреть стратегию его трансформации на ближайшем заседании и поддержать ее", – написал он в Facebook.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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