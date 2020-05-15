Укроборонпром представил Саакашвили план реформы оборонных предприятий

Анастасия Иванова

Руководство госконцерна "Укроборонпром" представило планы реформы оборонных предприятий Михеилу Саакашвили, председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ."Концерн – последнее нереформированное стратегическое предприятие в Украине такого масштаба. В Нацсовет реформ входят представители государственных органов, от которых зависит процесс и скорость трансформации как концерна, так и всей оборонной отрасли. Мы видим в Нацсовете партнера, который поможет "Укроборонпрому" не просто начать реформу, а осуществить трансформацию в полном объеме", – сказал гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.Саакашвили заявил, что будет рекомендовать Нацсовету рассмотреть стратегию трансформации "Укроборонпрома" на ближайшем заседании и поддержать ее. "Считаю, что трансформация такого громоздкого и стратегического объединения предприятий должно стать приоритетом для Нацсовета реформ. Поэтому я буду рекомендовать рассмотреть стратегию его трансформации на ближайшем заседании и поддержать ее", – написал он в Facebook.