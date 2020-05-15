Успеть до конца весны: астрологи рассказали, что обязательно нужно сделать до конца мая 2020 года

Вадим Карасев

Весна уже подходит к концу, однако до ее окончания еще есть время. Советы астрологов помогут провести конец мая с пользой и успеть выполнить необходимые дела до начала летнего периода.

Каждое время года благоприятно для определенных дел. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к мнению астрологов, чтобы запланировать на конец мая необходимые дела, которые помогут изменить жизнь к лучшему. Их стоит выполнять уже сейчас, чтобы не терять времени зря и как можно скорее прийти к положительным результатам.

Овен

Овнам астрологи рекомендуют найти время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. Энергичным представителям этого Знака важна не только активность, но и периоды, когда можно с чистой совестью побездельничать, полежать с любимой книгой или посидеть на природе, наполняясь жизненной энергией и достигая внутренней гармонии.

Телец

Тельцам до конца мая стоит внести в жизнь что-то новое. Жизненно необходимые перемены помогут найти в себе новые грани талантов, благодаря которым получится не просто расширить кругозор, но и привлечь позитивные перемены. Кроме того, новшества позволят найти работу мечты, одиноким людям — встретить вторую половинку, а семейным парам — разнообразить личную жизнь.

Близнецы

Близнецам до конца весны астрологи рекомендуют научиться доверять себе и слушать свое сердце. Не всегда вера в окружающих приводит к хорошим результатам, а их советы — к достижению желанных целей. Обретение внутренней гармонии и целостности помогут Близнецам стать успешнее и принимать верные решения самостоятельно, чтобы обрести контроль над своей жизнью.

Рак

Ракам до конца мая стоит позаботиться о себе и перестать тратить время на тех, кто пытается нажиться за чужой счет. Доля эгоизма позволит разобраться с насущными вопросами и перестать выполнять работу за манипуляторов. Благодаря духовным практикам Раки смогут обрести защиту, которая станет необходимой броней, не допускающей неприятелей в личное пространство и позволяющей наслаждаться собственной жизнью.

Лев

Львам в мае важно обратить внимание на свои потребности и, как и Ракам, позволить себе быть эгоистами. Отказ от развлечений не принесет радости, а постоянная отдача внешнему миру не станет залогом хорошего настроения. Силы заканчиваются, и для их восстановления порой нужна пауза, заполненная действительно позитивными начинаниями. Удовлетворив свои пожелания, Львы смогут обрести гармонию и долго оставаться в хорошем настроении.

Дева

Девам астрологи рекомендуют устроить себе выходные без правил. Время без планирования и загруженности повседневными делами позволит отдохнуть и набраться сил. Девам стоит перестать раскладывать все по полочкам, чтобы насладиться спокойным и умиротворенным отдыхом.

Весы

Весам до конца весны стоит обрести уверенность в себе и научиться принимать решения, которые сделают их счастливыми. Для этого важно слушать свое сердце и поступать так, как кажется правильным. До конца мая будет возможность исполнить заветные желания. Весы смогут воплотить в жизнь смелые мечты, если перестанут откладывать на завтра то, что могут запросто сделать уже сейчас.

Скорпион

Скорпионам до конца мая будет улыбаться удача, и в это время они смогут привлечь в свою жизнь богатство и процветание. Астрологи рекомендуют воспользоваться энергетикой звезд и планет, чтобы поправить материальное положение. До конца весны будет возможность выиграть в лотерее, а значит, можно приобрести лотерейный билет и воспользоваться проверенными заговорами на получение выигрыша.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют оставить спешку и насладиться каждым днем мая. До конца месяца Стрельцы смогут победить нервозность благодаря ежедневным практикам, а также травяным настоям, действующим успокаивающе на нервную систему. Отдых позволит запастись силами и хорошим настроением для того, чтобы начать лето с новых успехов и достижений во всех сферах жизни.

Козерог

Козерогам часто не хватает веселья и позитивных эмоций, и в конце мая судьба предоставит им возможность стать счастливыми. Новые эмоции и впечатления, общение с близкими и друзьями, взаимные подарки — все это позволит расслабиться и понять, что в жизни есть место не только работе, но и отдыху. Позитивный настрой поможет Козерогам с новыми силами приниматься за выполнение повседневных обязанностей и меньше тревожиться по пустякам.

Водолей

Водолеям важно развиваться, а также получать новые эмоции и впечатления. До конца мая астрологи рекомендуют им обратить внимание на эти потребности и не отказывать себе в познании чего-то нового. Водолеи смогут попробовать новые блюда, заказав их в ресторане, познакомиться с новыми людьми, а также научиться чему-то самостоятельно, пользуясь видеоуроками.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют что-то изменить в жизни. Новые веяния помогут справиться с тревогой и сомнениями, а дело, пришедшееся по душе, — продолжать развитие. Новые грани талантов, а также скрытые способности проявят себя, если не только заниматься рутинными делами, но и позволять себе следовать зову сердца, уделяя время тому, чего требует душа.