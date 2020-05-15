Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом

В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом

В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом

В Харькове масштабная полицейская спецоперация потерпела фиаско. Правоохранители рассчитывали задержать дерзкого преступника, разъезжающего по городу с боевым оружием в салоне авто. Вычислив и заблокировав разыскиваемый автомобиль, полицейские обнаружили в салоне ничего не понимающего мужчину, испуганного ребенка и пластмассовый игрушечный автомат.

Инцидент был заснят 14 мая на Московском проспекте. На странице Police Control Ukraine опубликовано видео, как происходило задержание автомобиля. Группу поддержки на место вызвал харьковский спецназовец, замкомандира батальона № 2 полка полиции особого назначения Виталий Лисинский. Спецназовец сначала преградил движение «подозрительному» автомобилю и потребовал от водителя выйти из салона. Подоспевшие патрульные вытащили автовладельца наружу и провели обыск в машине. Обыск проходил без санкции суда и без понятых.


После того, как стало окончательно понятно, что полицейский спутал боевой автомат с детской игрушкой, спецназовец покинул место происшествия.

В полиции Харьковской области подтвердили, что такой инцидент действительно был, и руководством главка организована служебная проверка. Если вину полицейского докажут, ему грозит дисциплинарное взыскание.

По данным Police Control Ukraine, у спецназовца не в первый раз возникают конфликты с водителями. В апреле 2017 года сотрудника полиции обвинили в применении силы к автовладельцу. В мае того же года полицейский поссорился с продавцом на рынке и выстрелил из своего травматического пистолета.

Напомним, ранее в Харькове расследовали чрезвычайное происшествие с участием сотрудника полиции в метрополитене — полицейский устроил стрельбу на станции метро «Научная».

Как сообщали «ФАКТЫ»,14 мая в Харькове несколько экипажей полиции гнались за водителем, 20 раз проехавшим на «красный»

Фото policecontrol.com.ua, hk.npu.gov.ua

190 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Россиянам предложили бесплатную землю под огороды, но она оказалась им не нужна
Россиянам предложили бесплатную землю под огороды, но она оказалась
Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до онлайн-вечеринки
Бьюти-дайджест: от лимонного окрашивания Ланы Дель Рей до
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с мамой герцогини Дорией Рэгланд
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"
Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"
Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку
Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку
Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на фоне кризиса
Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на
Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического вампира
Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках
Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях

Топ на сегодня

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией

Еще по теме

В Харькове задержали полицейского, угрожавшего оружием работникам магазина
Следователя ГФС поймали пьяным за рулем в Харькове (видео)
В Киеве задержали группу мужчин со взрывчаткой
Полицейские задержали похитителей на Porsche в Москве