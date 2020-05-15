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В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч

В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
Южная Корея за сутки зарегистрировала 27 случаев заражения коронавирусом COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 11 018, выздоровели 9821, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь на 2 мая человек 29 лет, которому 7 мая подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан и Инчхон, у 133 среди посетивших клубы или их близких уже подтвердили COVID-19. Зараженные появились также и в клубах, куда молодой человек не заходил. Власти подозревают, что это может означать наличие неизвестных им локальных источников распространения вируса.

# В мире
По материалам: ria.ru

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