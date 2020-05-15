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В Кемеровской области при пожаре погибли 4 человека, двое из них — дети

В Кемеровской области при пожаре погибли 4 человека, двое из них — дети

В Кемеровской области при пожаре погибли две женщины и две пятилетние девочки. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

«15 мая текущего года 04 часа 30 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Осинники после тушения пожара обнаружены тела 38- и 35-летней женщин, двоих девочек 5 лет, — информирует Следком. — Позже было установлено, что из этого же дома удалось спастись еще 31-летней женщине, 10-летнему мальчику и 4-летней девочке, они не пострадали. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)».

По версии следствия, ночью хозяйка дома обнаружила, что горит веранда. Она разбудила домочадцев, однако покинуть дом удалось лишь ей и двум детям. А родственники женщины погибли.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, либо короткое замыкание. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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