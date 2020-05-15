В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек

Алексей Вольцев

В Киеве, где по состоянию на утро пятницы, 15 мая, было выявлено уже 2068 заболеваний коронавирусной инфекцией, COVID-19 подтвердили у персонала и воспитанниц Дарницкого дома-интерната, где заболел 81 человек.

Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сначала заболела одна из женщин, работавших в интернате. А когда провели тесты, то обнаружили и других заболевших.

Так, коронавирусную инфекцию обнаружили у 53-х воспитанниц интерната в возрасте от 7 до 35 лет и у персонала — 26 женщин и двоих мужчин. Госпитализированы три человека из персонала, остальные находятся дома на самоизоляции.

«Как выяснилось, вирус занесла младшая медсестра. Интернат полностью закрыт на карантин», — сказал Виталий Кличко и добавил, что будет проведена проверка в Святошинском доме-интернате для мальчиков, а также в ряде других подобных учреждений — для пожилых людей, а также для женщин и мужчин.

«Ситуация показывает, как один человек может заразить многих. Вирус не отступает», — сказал Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве за сутки 14 мая COVID-19 подтвердили у десяти детей, в том числе и у месячного ребенка.