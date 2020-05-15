Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек

В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек

В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек

В Киеве, где по состоянию на утро пятницы, 15 мая, было выявлено уже 2068 заболеваний коронавирусной инфекцией, COVID-19 подтвердили у персонала и воспитанниц Дарницкого дома-интерната, где заболел 81 человек.

Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, сначала заболела одна из женщин, работавших в интернате. А когда провели тесты, то обнаружили и других заболевших.

Так, коронавирусную инфекцию обнаружили у 53-х воспитанниц интерната в возрасте от 7 до 35 лет и у персонала — 26 женщин и двоих мужчин. Госпитализированы три человека из персонала, остальные находятся дома на самоизоляции.

«Как выяснилось, вирус занесла младшая медсестра. Интернат полностью закрыт на карантин», — сказал Виталий Кличко и добавил, что будет проведена проверка в Святошинском доме-интернате для мальчиков, а также в ряде других подобных учреждений — для пожилых людей, а также для женщин и мужчин.

«Ситуация показывает, как один человек может заразить многих. Вирус не отступает», — сказал Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве за сутки 14 мая COVID-19 подтвердили у десяти детей, в том числе и у месячного ребенка.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с мамой герцогини Дорией Рэгланд
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи отметили День матери вместе с
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Мишустин поручил создать на "Госуслугах" раздел для обращений медиков
Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"
Интернет против Певцова: за что критикуют фильм "На Париж"
Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку
Иран улучшил статистику смертности: вирус ослабил мёртвую хватку
Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на фоне кризиса
Эксперты предложили пересмотреть правила международных отношений на
Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического вампира
Простые талисманы, которые помогут уберечь себя от энергетического
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках
Известную блогершу поймали на унижающих другие расы шутках
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
Риз Уизерспун сыграет в двух романтических комедиях
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
«Электронный нос» выявит заболевание легких по выдыхаемому воздуху
«Электронный нос» выявит заболевание легких по выдыхаемому воздуху

Топ на сегодня

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
ЦИК обеспечит соблюдение тайны при дистанционном голосовании
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов
Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией
Латвия возобновит пассажирское сообщение с Литвой и Эстонией

Еще по теме

В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 279 человек
В Киеве коронавирус резко пошел на спад
Кличко сообщил о первой смерти от коронавируса в Киеве
Ионинский монастырь оказался под угрозой закрытия из-за коронавируса