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В Киото нашли крепостную стену XVI века

В Киото нашли крепостную стену XVI века

В Киото на территории бывшего императорского дворца Сенто археологи раскопали каменную крепостную стену и остатки оборонительного рва XVI века. Ученые сообщают, что крепость была возведена по приказу знаменитого военачальника Тоётоми Хидэёси (1536 или 1537–1598), вошедшего в историю как один из трех «объединителей Японии».

Дворец Сенто был построен в Киото в 1630 году для ушедшего на покой императора Го-Мидзуноо. Рядом возвели дворец Омия для императрицы. С тех пор дворцы неоднократно сгорали и восстанавливались, но после пожара 1854 года дворец Сенто так и не был отстроен заново. Дворец Омия же был построен в очередной, уже восьмой, раз и до сих пор используется японскими императорами при посещении Киото. От дворцового комплекса Сенто сейчас сохранились два чайных домика Сэйка-тэй и Юсин-тэй, а также живописный парк с прудами, островками, мостиками, пешеходными дорожками, разбитый в 1630 году по проекту художника Кобори Масакадзу. Парк находится в юго-восточной части императорского дворцового комплекса в Киото, состоит в ведении Управления императорского двора и доступен для посещения публикой.

Найденная при раскопках стена старше дворца Сенто. Особенности постройки указывают, что она относится к периоду Адзути-Момояма (1568–1600), когда страна переходила от состояния феодальной раздробленности к единому правлению. Сохранившийся участок стены имеет длину около 8 метров и высоту от 1 до 1,6 метра. Предполагается, что до обрушения верхней части высота стены составляла 2,4 метра. Ров перед стеной изначально имел ширину не менее трех метров и глубину до 2,4 метра.

Возраст постройки подтвердился, когда при раскопках рва была обнаружена позолоченная черепица с именем Тоётоми Хидэёси. В 1580-х годах этот видный полководец получил высшие посты в государстве: императорского регента кампаку и главного министра дайдзё-дайдзина. Фактически он был единоличным правителем страны и железной рукой создавал единую Японию, отвоевывая провинцию за провинцией у местных властителей.

Тоётоми Хиэёси построил несколько замков, в том числе огромный замок в Осаке. Замок в Киото, остатки которого нашли сейчас археологи, согласно письменным источникам, был построен в 1591 году, за год до смерти полководца. Подробных сведений о нем не сохранилось, но массивная стена и позолоченная черепица свидетельствуют, что это было грандиозное роскошное сооружение.

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По материалам: polit.ru

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