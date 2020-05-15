В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

Лидия Мартынова

Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Москве за минувшие сутки подтверждено 4748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 135 464 случая коронавируса.

"39,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% – от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 6,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — сообщили в штабе.