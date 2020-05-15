В Омской области предпринимателей освободили от транспортного налога
Сегодня, 21:28 Алексей Вольцев
Антикризисные налоговые меры поддержки на сумму 4,9 миллиона рублей начали действовать в Омской области для 477 предпринимателей - в регионе заработал региональный закон №2265-ОЗ (о транспортном налоге), принятый 28 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Согласно документу, 477 владельцам транспортных средств на сумму 4,9 миллиона рублей предоставлены антикризисные налоговые меры поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По материалам: ria.ru